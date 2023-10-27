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Передача Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Колорадо»

«Питтсбург» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

«Питтсбург Пингвинз» с крупным счетом переиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершился победой «Пингвинз» со счетом 4:0. Голы в поединке оформили Райлли Смит, оформивший дубль, Ларс Эллер и Сидни Кросби.

«Питтсбург» одержал третью победу в сезоне при четырех поражениях. «Колорадо» потерпело первое поражение в сезоне НХЛ, до этого команда одержала шесть побед на старте регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в этом поединке набрал одно очко. Он записал на свой счет результативную передачу, когда вместе с Брайаном Растом выступил в роли ассистента для Смита, забросившего вторую шайбу команды на 17-й минуте игры.

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Малкин в этот список включен не был. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место.

Ранее российский хоккеист подрался с тафгаем в дебютном матче НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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