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Канадский хоккеист восхитился Овечкиным, назвав его примером для подражания

Канадский хоккеист Барберио назвал Овечкина легендой спорта

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Geoff Burke/Reuters

Канадский хоккеист Марк Барберио, который выступает за российскую «Северсталь», заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин еще молод душой и телом, поэтому ему по силам побить рекорд Уэйна Гретцки. Его слова приводит Metaratings.

«Когда он завоевал Кубок Стэнли с «Вашингтоном» – это был классный момент для него. Он на сто процентов заслужил этот трофей. Вообще хочу сказать, что Ови — это легенда спорта, легенда самой игры. Овечкин — это пример для подражания. Как он себя готовит, как он играет — просто невероятно!» — заявил хоккеист.

В ночь на 26 октября «Вашингтон» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:4, Овечкин забросил шестую шайбу своей команды, поразив пустые ворота. Впервые за шесть игр с начала сезона «Кэпиталз» победили в основное время. Эта шайба стала для Овечкина 824-й за карьеру, он на 70 голов отстает от снайперского рекорда Гретцки. Всего в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин оформил два гола.

Ранее был назван сезон, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки.

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Хоккей. НХЛ
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