Канадский хоккеист восхитился Овечкиным, назвав его примером для подражания

Канадский хоккеист Марк Барберио, который выступает за российскую «Северсталь», заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин еще молод душой и телом, поэтому ему по силам побить рекорд Уэйна Гретцки. Его слова приводит Metaratings.

«Когда он завоевал Кубок Стэнли с «Вашингтоном» – это был классный момент для него. Он на сто процентов заслужил этот трофей. Вообще хочу сказать, что Ови — это легенда спорта, легенда самой игры. Овечкин — это пример для подражания. Как он себя готовит, как он играет — просто невероятно!» — заявил хоккеист.

В ночь на 26 октября «Вашингтон» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:4, Овечкин забросил шестую шайбу своей команды, поразив пустые ворота. Впервые за шесть игр с начала сезона «Кэпиталз» победили в основное время. Эта шайба стала для Овечкина 824-й за карьеру, он на 70 голов отстает от снайперского рекорда Гретцки. Всего в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин оформил два гола.

Ранее был назван сезон, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки.