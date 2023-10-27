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Стало известно положение российского хоккеиста после серьезной травмы

Хоккеиста Подколзина выписали из больницы после травмы, полученной в матче АХЛ

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Bob Frid/Reuters

Российского нападающего «Абботсфорд Кэнакс» Василия Подколзина выписали из больницы после травмы верхней части тела. Об сообщил журналист Иэн Макинтайр в своих социальных сетях.

Журналист написал, что увидел хоккеиста возле катка, где проходила тренировка «Ванкувер Кэнакс».

26 октября фарм‑клуб «Ванкувера» одержал победу над «Колорадо Иглз» со счетом 5:2 в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ). В конце третьего периода Подколзин после столкновения с защитником соперника Китоном Миддлтоном ударился о борт и упал на лед. Россиянина увезли со льда на носилках. Миддлтон за эпизод был наказан пятиминутным штрафом.

В прошлом сезоне Подколзин принял участие в 39 встречах за «Ванкувер», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. Часть сезона он также провел в «Абботсфорд Кэнакс». «Ванкувер» четвертый год подряд не смог выйти в плей-офф турнира.

Подколзин перешел в «Ванкувер» из петербургского СКА. Он считался одним из лучших проспектов на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года и был выбран под десятым номером клубом «Ванкувер Кэнакс». 31 мая 2021 года заключил трехлетнее соглашение с канадской командой.

Ранее хоккеиста дисквалифицировали на 41 матч за нарушение правил об азартных играх.

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