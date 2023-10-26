Российский хоккеист пробежал 2 км, чтобы успеть на матч КХЛ

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски рассказал, что голкипер команды Антон Красоткин оставил автомобиль на дороге в пробке и пробежал до домашней арены два километра, чтобы успеть на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со «Спартаком». Слова Немировски передает пресс-служба новосибирской команды.

«Красоткину могло быть тяжело зайти в игру из-за пробок. Он попал в нее, оставил машину и два километра бежал до стадиона. Может, чуть-чуть устал перед игрой», — сказал Немировски.

Игра закончилась победой хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Яковлев, Егор Аланов, Федор Гордеев и Никита Шашков. За «Спартак» забили Максим Цыплаков, Егор Савиков и Михал Чайковски.

Таким образом, «Спартак» прервал свою рекордную девятиматчевую победную серию. Красно-белые проиграли впервые со 2 октября.

После 24 проведенных матчей «Спартак» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 34 очка. «Сибирь» располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, заработав 24 балла в 22 встречах.

В следующем матче «Сибирь» встретится с московским ЦСКА. Матч пройдет 28 октября в Новосибирске. Стартовое вбрасывание состоится в 13:30 по московскому времени. «Спартак» 31 октября в Москве сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра начнется в 19:30 мск.

Ранее был назван матч КХЛ, который может собрать на трибунах больше 80 тысяч зрителей.