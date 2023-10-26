«Спартак» прервал рекордную девятиматчевую победную серию

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала московский «Спартак». Игра закончилась победой хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Яковлев, Егор Аланов, Федор Гордеев и Никита Шашков. За «Спартак» забили Максим Цыплаков, Егор Савиков и Михал Чайковски.

Таким образом, «Спартак» прервал свою рекордную девятиматчевую победную серию. Красно-белые проиграли впервые со 2 октября.

После 24 проведенных матчей «Спартак» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 34 очка. «Сибирь» располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, заработав 24 балла в 22 встречах.

В следующем матче «Сибирь» встретится с московским ЦСКА. Матч пройдет 28 октября в Новосибирске. Стартовое вбрасывание состоится в 13:30 по московскому времени. «Спартак» 31 октября в Москве сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра начнется в 19:30 мск.

Ранее хоккейный тренер назвал три причины удачного старта «Спартака» в сезоне КХЛ.