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«Спартак» прервал рекордную девятиматчевую победную серию

«Спартак» проиграл «Сибири» в КХЛ и прервал девятиматчевую победную серию

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пресс-служба ХК «Спартак»

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала московский «Спартак». Игра закончилась победой хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Яковлев, Егор Аланов, Федор Гордеев и Никита Шашков. За «Спартак» забили Максим Цыплаков, Егор Савиков и Михал Чайковски.

Таким образом, «Спартак» прервал свою рекордную девятиматчевую победную серию. Красно-белые проиграли впервые со 2 октября.

После 24 проведенных матчей «Спартак» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 34 очка. «Сибирь» располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, заработав 24 балла в 22 встречах.

В следующем матче «Сибирь» встретится с московским ЦСКА. Матч пройдет 28 октября в Новосибирске. Стартовое вбрасывание состоится в 13:30 по московскому времени. «Спартак» 31 октября в Москве сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра начнется в 19:30 мск.

Ранее хоккейный тренер назвал три причины удачного старта «Спартака» в сезоне КХЛ.

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