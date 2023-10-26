Отец Фьюри восхитился российским пенсионером, который остановил грабителя

Джон Фьюри, отец британского Тайсона Фьюри, прокомментировал видео, на котором 72-летний россиянин Михаил Макаров остановил грабителя. Слова Фьюри передает «Спорт-Экспресс».

«Потрясающе! Одним словом, потрясающе! Это хороший человек, и, поверьте, мир может им гордиться! Я бы сделал не больше, чем он», — сказал Джон Фьюри.

Инцидент произошел в Щелково. Пожилой мужчина ремонтировал свою «Оку», когда у ребенка рядом украли телефон. В этот момент москвич ударил грабителя ногой, повалил на землю и схватил. Позже подбежала прохожая, отобрала у задержанного телефон и отдала школьнику.

Грабителя задержали, выяснилось, что он уже имел проблемы с законом и был судим.

Ранее сообщалось, что пенсионеру, спасшему мальчика от грабителя в Щелково, подарят машину.