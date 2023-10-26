Нутрициолог рассказала, как избежать болезни, поразившей Василия Уткина

Нутрициолог, консультант по питанию и член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Татьяна Ширкова в комментарии «Газете.Ru» рассказала, как минимизировать риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, которые, по информации Telegram-канала Mash, врачи диагностировали у журналиста Василия Уткина.

«Основным фактором возникновения сердечно-сосудистых заболеваний является чрезмерное потребление насыщенных жиров, присутствующих во многих продуктах питания. Такие жиры увеличивают уровень холестерина в крови, что способствует формированию жировых отложений на стенках артерий. Со временем эти отложения могут стать причиной образования тромбов и привести к сердечным приступам и инсультам», — отметила Ширкова.

Также нутрициолог дала следующие советы для профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Во-первых, увеличьте потребление пищи, обогащенной клетчаткой, — такой как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и бобовые. Это поможет снизить уровень холестерина в крови и поддержать сердечное здоровье.

Фрукты следует употреблять ежедневно, минимум три-четыре штуки в день. Предпочтение отдавайте цельному фрукту, а не сокам или смузи. Следует стремиться к употреблению минимум двух-трех порций овощей в день. И не забывайте о зелени и листовых салатах.

Во-вторых, сокращайте употребление жиров. Избегайте чрезмерного потребления насыщенных жиров, которые содержатся в жирном мясе, сливочном масле, сыре и других молочных продуктах.

В-третьих, предпочитайте приготовление пищи на пару, запекание или варку, вместо жарки на масле.

В-четвертых, уменьшайте потребление продуктов, содержащих высокое количество сахара и трансжиров, таких как газированные напитки, сладости и фастфуд», — сказала Ширкова.

Сам Уткин в своем Telegram-канале опроверг наличие у себя атеросклероза.

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