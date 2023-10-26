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Названа причина лидерства «Краснодара» в РПЛ

Ветеран ЦСКА Новиков заявил, что у «Краснодара» почти нет слабых мест

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Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором армейцы примут на своем поле лидера чемпионата «Краснодар». В беседе с «Газетой.Ru» Новиков выразил надежду на успешную игру красно-синих, а также назвал заслуженным первое место краснодарской команды.

«Сейчас «Краснодар» на подъеме. Но ЦСКА играет дома, им деваться некуда, соберутся, выйдут в оптимальном составе. Обе команды покажут хорошую игру. Могу пожелать ЦСКА удачи, буду надеяться, что у них все получится.

У «Краснодара» команда очень сбалансированная во всех линиях, поэтому они и занимают первую строчку. Слабых мест практически нет, они заслуженно лидируют. Но и ЦСКА не аутсайдер, у него очень большой потенциал. Они могут настроиться и дать бой лидерам», — считает Новиков.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится в Москве в воскресенье, 29 октября, и начнется в 19:30 по столичному времени. Соперников рассудит Кирилл Левников. На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, армейцы идут на седьмой строчке, набрав 18 баллов.

Ранее ветеран ЦСКА раскритиковал уровень РПЛ.

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