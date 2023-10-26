Диетолог назвал причины болезни Василия Уткина

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в комментарии «Газете.Ru» назвал причины возникновения у футбольного комментатора и блогера Василия Уткина атеросклероза, о котором написал Telegram-канал Mash.

«Хотелось бы, прежде всего, пожелать Василию Уткину выздоровления. Уверен в том, что он справится с этой проблемой со здоровьем. Василий — молодой мужчина, который сможет пересмотреть свой подход к питанию и под наблюдением врачей справиться с ожирением и атеросклерозом.

Начнем с причин, по которым Василий оказался в таком положении и набрал столь значительный лишний вес.

Неоднократно последние 10 лет я слышал в интервью Василия, что он предпочитает употреблять на ужин каждый день большой говяжий стейк. Василий к тому же активно пропагандировал неумеренное «мясоедство», утверждая, что все индивидуально и без мяса жизни нет.

К огромному сожалению, сейчас мы видим на практике, к чему приводит такой подход в формировании рациона питания. Все дело в том, что мясные и молочные продукты содержат слишком много насыщенных жирных кислот. Переизбыток их в рационе питания — это главная причина сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, атеросклероза, ожирения», — заявил Кабанов.

26 октября Telegram-канал Mash сообщил, что вес Уткина перевалил за 200 кг, а врачи советуют журналисту экстренно садиться на диету и начинать худеть. Отмечается, что из-за явных проблем с весом известный журналист, владелец футбольного клуба «Эгриси» получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По данным Telegram-канала, врачи диагностировали Уткину повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Сам Уткин в своем Telegram-канале опроверг наличие у себя атеросклероза.

Ранее Уткин рассказал о ссоре со Слуцким.