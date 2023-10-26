Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях одержал победу над «Нью‑Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшиал-центр» и завершилась со счетом 6:4.

В составе победителей точными бросками отметились Энтони Манта, Сонни Милано, Коннор Макмайкл, Александр Овечкин, а также Дилан Строум, который оформил дубль.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 824‑й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. 38-летний форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая 70 шайб канадцу Уэйну Гретцки (894).

Всего на счету Овечкина в текущем сезоне шесть матчей, две заброшенных шайбы и две результативных передачи.

За «Нью-Джерси» голами отметились Тимо Майер, Нико Хишир и Тайлер Тоффоли (дважды).

В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Миннесоту Уайлд», за которую выступает россиянин Кирилл Капризов. Встреча пройдет 28 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.

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