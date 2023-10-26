Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

Хоккеист Овечкин забросил 824-ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

close
100%
Aaron Doster-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях одержал победу над «Нью‑Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшиал-центр» и завершилась со счетом 6:4.

В составе победителей точными бросками отметились Энтони Манта, Сонни Милано, Коннор Макмайкл, Александр Овечкин, а также Дилан Строум, который оформил дубль.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 824‑й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. 38-летний форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая 70 шайб канадцу Уэйну Гретцки (894).

Всего на счету Овечкина в текущем сезоне шесть матчей, две заброшенных шайбы и две результативных передачи.

За «Нью-Джерси» голами отметились Тимо Майер, Нико Хишир и Тайлер Тоффоли (дважды).

В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Миннесоту Уайлд», за которую выступает россиянин Кирилл Капризов. Встреча пройдет 28 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.

Ранее российского хоккеиста унесли со льда на носилках в США.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий