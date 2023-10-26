В «Локомотиве» рассказали, что Дзюба закидал раздевалку шутками

Футболист московского «Локомотива» Максим Ненахов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о влиянии форварда Артема Дзюбы на команду.

«Дзюба помог Баринову стать еще большим лидером. Может, направил в верное русло. Видно, что Дима стал проявлять лидерские качества ярче, чем до этого. Еще один плюс Дзюбы — он не менжевался ни минуты: сразу закидал раздевалку шутками, передал всем свою уверенность. Опять же, он опытный человек. К тому же с чувством юмора», — заявил футболист.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор».

В новом сезоне Дзюба сыграл 10 матчей в чемпионате России и еще три — в Кубке страны, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) является Наир Тикнизян (четыре гола).

Ранее в «Локомотиве» порадовались присутствию Дзюбы.