Следующего соперника бойца UFC Павловича назвали слишком неудобным для россиянина

Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров оценил шансы россиянина Сергея Павловича в поединке против Тома Аспиналла, отметив, что Аспиналл является слишком неудобным соперником, передает «Советский спорт».

«Интересно будет посмотреть бой против Аспиналла, поскольку он боец умный. Сергей тоже хороший боец. Надеюсь, что именно он вернет пояс в тяжелом весе России. Я этого буду очень ждать и болеть за него», — сказал Тактаров.

Поединок пройдет 12 ноября.

Сергей Павлович идет на рекорде 18-1 в смешанных единоборствах. Свое единственное поражение он потерпел в первом же бою в UFC пять лет назад, когда встретился с бразильцем Алистаром Оверимом. После этого россиянин выиграл в ведущем промоушене мира шесть поединков подряд, причем во всех шести одерживал победу нокаутом в первом раунде.

На счету Аспиналла 13 побед и три поражения в ММА, при этом в UFC он тоже идет на рекорде 6-1. Свое единственное поражение в промоушене он потерпел два года назад от американца Кертиса Блэйдса.

Ранее известный блогер предсказал развитие карьеры Павловича после титульного боя.