Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стал известен рейтинг самых дорогих футбольных лиг в мире

АПЛ возглавила рейтинг самых дорогих футбольных лиг по версии Transfermarkt

close
100%
Тwitter.com/LFC

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футбольных чемпионатов в мире по стоимости составов клубов.

Самой дорогой стала Английская премьер-лига (АПЛ), стоимость которой оценивается в €11,04 млрд. Второе место в рейтинге занимает испанская Ла Лига (€4,77 млрд). Тройку самых дорогих чемпионатов замыкает итальянская Серия А (€4,71 млрд). Четвертой по стоимости стала немецкая Бундеслига (€4,31 млрд). На пятой строчке располагается французская Лига 1 (€3,68 млрд).

Список чемпионатов по стоимости:

6. Примейра (Португалия) — €1,35 млрд.
7. МЛС (США) — €1,27 млрд.
8. Суперлига (Турция) — €1,15 млрд.
9. Про-Лига (Саудовская Аравия) — €1,07 млрд.

Действующим чемпионом АПЛ является «Манчестер Сити». В текущем сезоне таблицу возглавляет «Тоттенхэм», в активе которого 23 очка после девяти туров. На втором месте находится «Манчестер Сити» (21). Тройку замыкает лондонский «Арсенал» (21).

Ранее стали известны самые дорогие футболисты мира.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий