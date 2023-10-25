Стал известен рейтинг самых дорогих футбольных лиг в мире

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футбольных чемпионатов в мире по стоимости составов клубов.

Самой дорогой стала Английская премьер-лига (АПЛ), стоимость которой оценивается в €11,04 млрд. Второе место в рейтинге занимает испанская Ла Лига (€4,77 млрд). Тройку самых дорогих чемпионатов замыкает итальянская Серия А (€4,71 млрд). Четвертой по стоимости стала немецкая Бундеслига (€4,31 млрд). На пятой строчке располагается французская Лига 1 (€3,68 млрд).

Список чемпионатов по стоимости:

6. Примейра (Португалия) — €1,35 млрд.

7. МЛС (США) — €1,27 млрд.

8. Суперлига (Турция) — €1,15 млрд.

9. Про-Лига (Саудовская Аравия) — €1,07 млрд.

Действующим чемпионом АПЛ является «Манчестер Сити». В текущем сезоне таблицу возглавляет «Тоттенхэм», в активе которого 23 очка после девяти туров. На втором месте находится «Манчестер Сити» (21). Тройку замыкает лондонский «Арсенал» (21).

Ранее стали известны самые дорогие футболисты мира.