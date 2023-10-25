Реабилитолог назвала главную опасность при получении травмы локтя

Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в комментарии «Газете.Ru» заявила, что травмы локтевого сустава могут перейти в хроническую стадию, если вовремя не обратиться за помощью.

«Травмы локтевого сустава, а именно — эпикондилиты, относятся к перегрузочным травмам и, если вовремя не обратиться к врачу, могут перейти в хроническую стадию и привести к образованию хронических дегенеративных изменений мышц предплечья (тендиноз)», — сказала Смирнова.

Реабилитолог отметила, что лечить травмы намного сложнее, чем заниматься их профилактикой, поэтому необходимо не забывать о разминке перед основными упражнениями на тренажерах, приеме витаминов и хорошем сне. Также будут полезны холодовые ванны — это может помочь избавиться от боли, вызванной физическими упражнениями. Также холод может уменьшать отеки, поскольку происходит сужение кровеносных сосудов.

Ранее реабилитолог рассказала о риске оторвать мышцу при занятиях на тренажере.