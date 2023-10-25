Реабилитолог объяснила, почему люди травмируют спину на тренажерах

Реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, из-за чего могут возникнуть травмы спины при самостоятельных тренировках на различных тренажерах.

«Травмы спины наиболее распространены из-за неподготовленного мышечного корсета и использования больших весов сразу. Чаще всего они возникают из-за нарушения техники выполнения упражнений и неправильного подбора веса. Наиболее распространенными среди таких травм являются миофасциальные (мышечные) болевые синдромы и межпозвонковые грыжи», — сказала Смирнова.

Экс-участница сборной России отметила, что минимизировать риски получения такого повреждения можно, если заниматься под контролем опытного человека, с правильным соблюдением техники выполнения упражнений и правильным подбором веса с учетом уровня вашей физической подготовки.

Ранее реабилитолог рассказала, как избежать самых частых травм при занятиях на тренажерах.