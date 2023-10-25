Реабилитолог рассказала, как избежать самых частых травм при занятиях на тренажерах

Реабилитолог московского футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, с какими травмами чаще всего сталкиваются люди, которые самостоятельно занимаются на тренажерах.

По словам Смирновой, это травмы спины, коленного сустава, плечевого сустава, локтевого сустава, а также мышечно-сухожильные травмы, которые могут возникнуть из-за высокоинтенсивных нагрузок, получаемых на кардиотренажерах.

«Не забывайте, что лечение и профилактика травм — это важная часть даже любительского спорта, — сказала реабилитолог. — Несколько советов по профилактике травм: 1) разминка перед основными упражнениями для улучшения подвижности суставов и эластичности мышц, 2) прием витаминов для опорно-двигательного аппарата, 3) МФР (миофасциальный релиз) и стретчинг, 4) холодовые ванны, 5) соблюдение гигиены сна».

В частности, холодовые ванны могут помочь избавиться от боли, вызванной физическими упражнениями. Также холод может уменьшать отеки, поскольку происходит сужение кровеносных сосудов.

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