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Был назван тренер, который сделает «Спартак» чемпионом

Футболист Кухарчук считает, что Юран может привести «Спартак» к чемпионству

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РИА Новости

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук высоко оценил тренерские навыки наставника команды Сергея Юрана. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Способен ли Юран сделать «Спартак» чемпионом? Конечно, готов, странный вопрос. Он многого достиг, когда был футболистом. У него пока не было шанса тренировать топ-клуб, поэтому, я думаю, что он достоин тренировать «Спартак», — сказал Кухарчук.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН», набрав 17 очков, располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Юран в качестве игрока выступал за киевское «Динамо» с 1988 по 1991 год. В составе клуба он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка. Затем нападающий поиграл за португальские «Бенфику» и «Порту», а в 1995 году перешел в «Спартак». Он провел за москвичей восемь матчей, а затем переехал в Англию и стал выступать за «Миллуолл». Также в его карьере были немецкие «Фортуна» и «Бохум».

Ранее был назван худший трансфер «Спартака» за последние годы.

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