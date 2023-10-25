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Футболист подрался с тренером из-за замечания

Игрок «Монпелье» Сако подрался с тренером команды из-за замечания в свой адрес

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РИА Новости

Футболист французского «Монпелье» Мамаду Сако подрался с главным тренером команды Мишелем Дер Закаряном. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, инцидент произошел вечером 24 октября в клубной раздевалке после тренировки. 33-летний защитник был недоволен замечанием своего тренера.

В текущем сезоне Сако принял участие в одной игре клуба и не отметился результативными действиями. Кроме «Монпелье», француз известен по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», английские «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». В футболке национальной команды он провел 29 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Монпелье» после восьми туров чемпионата Франции набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет на своем поле с «Тулузой». Встреча пройдет 29 октября.

Ранее конфликт в «Спартаке» назвали «тренерской штучкой».

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