Второе место Махачева в рейтинге UFC назвали ерундой

Тот факт, что россиянин Ислам Махачев в настоящее время является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), важнее его места в рейтингах организации. Об этом «Советскому спорту» заявил экс-чемпион Bellator Виталий Минаков.

«Самому Исламу, как и многим другим бойцам, все равно на эти условные рейтинги и места, на которые их ставят, как и тем, кто за ними следит. Он является доминирующим чемпионом, а остальное — условности. От того, что Махачев не занимает первую строчку, ему самому ни горячо, ни холодно. Ему не из-за чего переживать, все эти рейтинги и оценки субъективны, а он объективный чемпион. Нельзя сравнивать бойцов разных времен и весовых категорий. Это все ерунда», — сказал Минаков.

21 октября состоялся турнир UFC 294. В главном событии турнира чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первом раунде одолел австралийца Алекса Волкановски нокаутом и второй раз защитил свой титул. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Махачев поднялся на второе место в рейтинге организации вне зависимости от весовых категорий, обновленная версия которого была опубликована 24 октября на сайте UFC. Первую строчку продолжает занимать чемпион промоушена в тяжелом весе американец Джон Джонс.

Ранее Махачев возмутился обновленным рейтингом UFC.