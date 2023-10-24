Дубль и ассист Роналду помогли «Аль-Насру» выиграть свой матч в Азиатской ЛЧ

Саудовский клуб «Аль-Наср» в матче 3-го тура групповой стадии Азиатской Лиги чемпионов встречался с катарским «Аль-Духаиль» и одержал победу со счетом 4:3.

В середине первого тайма счет с передачи Криштиану Роналду открыл Андерсон Талиска. В начале второго тайма футболисты клуба из Саудовской Аравии дважды поразили ворота соперника — Мане и Роналду забили по голу. Катарским игрокам потребовалось четыре минуты, чтобы отыграть два мяча, но на 81-й минуте все тот же Роналду вернул своей команде комфортное преимущество, оформив дубль. Под занавес встречи Майкл Олунга один мяч отыграл и установил окончательный счет.

После трех матчей групповой стадии Азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» идет на первом месте (девять очков). «Аль-Духаиль» — третий (одно очко). В этом сезоне Роналду записал на свой счет уже три гола и две результативные передачи в трех матчах.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее сообщалось, что Неймар, Милинкович-Савич и Бензема подешевели больше всех игроков саудовской лиги.