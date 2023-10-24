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Хоккейный тренер назвал три причины удачного старта «Спартака» в сезоне КХЛ

Хоккейный тренер Канарейкин: у «Спартака» отлично работает большинство

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Знаменитый российский тренер Федор Канарейкин в комментарии для «Газеты.Ru» оценил удачный старт московского «Спартака» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, отметив, что это стало следствием грамотной работы клубного менеджмента по формированию состава.

«Что касается «Спартака», то я соглашусь, что проведена очень хорошая селекционная работа, хорошие приобретения были сделаны. Бюджет команды позволяет подняться на новый уровень. Плюс мы видим создание очень хорошей для нашего чемпионата тройки: Голдобин – Порядин – Морозов. Они выдают сейчас очень сильный отрезок. Ребята должны еще прибавлять и уже сейчас стали настоящими лидерами, ведут за собой команду. И еще у них очень сильное большинство», — считает Канарейкин.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 34 очка за 23 проведенных матча регулярного чемпионата. Занимающие второе и третье места ярославский «Локомотив» и столичное «Динамо» имеют по 29 баллов в активе. При этом у «железнодорожников» проведено 22 встречи, а у динамовцев – 21.

Ранее был назван матч КХЛ, который может собрать на трибунах больше 80 тысяч зрителей.

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