Бывший нападающий «Спартака» хочет вернуться в Россию

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано признался, что будет рад снова играть в России. Его слова передает в своем Telegram-канале журналист Фабио Алейшо.

«Когда закончится мой контракт с «Интернасьоналем», я буду рад вернуться играть в Россию! Страна, которая мне очень нравится, и где у меня много друзей. Так что я бы хотел снова сыграть в России, да.

У меня всегда есть приглашения от друзей вернуться в Россию и навестить их, но мне было очень сложно сбалансировать даты из-за моей рутины! Но однажды я приеду в Москву, и это будет одно удовольствие!», — сказал Адриано.

Адриано выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год. В его составе он выиграл чемпионат России, а также Суперкубок страны. За свою карьеру Адриано поиграл в донецком «Шахтере», «Милане», «Палмейрасе» и турецком «Антальяспоре». С 2023 года он выступает за «Интернасьонал» (Бразилия).

В 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Красно-белые делят четвертое место в турнирной таблице с «Локомотивом» (по 20 очков).

Ранее «Спартак» назвали претендентом на победу в РПЛ.