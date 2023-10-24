Чемпион мира раскрыл, какие виды танцев помогают быстро похудеть

Чемпионы мира и Европы по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские в интервью «Газете.Ru» рассказали, какие виды танцев помогают сбросить вес.

«Если мы говорим об высокоинтенсивных танцах, то в европейской программе это квикстеп, а в латиноамериканской — самба и джайв», — сказал Каташинский.

Также спортсмен подчеркнул, что в занятиях танцами важно соблюдать меру: «Если вы спросите, нормально ли есть одну гречку каждый день, то ответ очевиден. То же самое с танцами — все нужно делать в меру, тогда это будет приносить свои плоды».

Марина Каташинская отметила, что приводить себя в форму желательно не только за счет танцев.

«Мы всегда говорили и говорим, что худеть нужно в комплексе. Мы приходим в форму не за счет танцев — это лишь один из инструментов, который помогает сжечь калории. Чтобы привести себя в хорошую форму, достаточно 2,5 часа танцев в день.

Всем, кто начинает заниматься в нашей школе танцев, мы советуем брать один час два раза в неделю. Со временем занятие можно увеличить до двух часов, а после начинать заниматься три раза в неделю. Этой нагрузки более, чем достаточно», — сказала Каташинская.

Ранее чемпион мира заявил, что взял бы в пару фигуристку Евгению Медведеву: «Она очень пластичная».