Чемпион мира по танцам: взял бы в пару фигуристку Медведеву, она очень пластичная

Чемпионы мира и Европы по спортивным танцам Артемий и Марина Каташинские в интервью «Газете.Ru» рассказали о том, с кем из фигуристов они бы хотели встать в пару. Артемий признался, что ему было бы интересно выйти на паркет с двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр Евгений Медведевой.

«Взял бы в пару фигуристку Женю Медведеву — она очень пластичная. Думаю, что и с Камилой Валиевой, и с Елизаветой Туктамышевой мы прекрасно бы выступили на паркете. У нас, кстати, есть идея сделать проект, в котором фигуристы будут выступать на паркете», — сказал танцор.

Марина Каташинская также назвала фигуриста, который был бы интересен ей в качестве партнера в танцах. Она считает, что попробовать себя в этом амплуа мог бы Марк Кондратюк.

«Я бы встала в пару с Марком Кондратюком — думаю, что мы хорошо бы смотрелись в танце», — сказала спортсменка.

Говоря о том, с кем из представителей других видов спорта было бы интересно танцевать, Каташинский упомянул теннисистку, бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову. Марина Каташинская, в свою очередь, выразила желание оказаться на паркете с кем-то из хоккеистов ЦСКА.

Ранее был назван единственный вид спорта, в котором никогда не запрещали флаг России.