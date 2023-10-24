Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чемпион мира по танцам: взял бы в пару фигуристку Медведеву, она очень пластичная

Танцор Каташинский заявил, что взял бы в пару фигуристку Медведеву

close
100%
РИА Новости

Чемпионы мира и Европы по спортивным танцам Артемий и Марина Каташинские в интервью «Газете.Ru» рассказали о том, с кем из фигуристов они бы хотели встать в пару. Артемий признался, что ему было бы интересно выйти на паркет с двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр Евгений Медведевой.

«Взял бы в пару фигуристку Женю Медведеву — она очень пластичная. Думаю, что и с Камилой Валиевой, и с Елизаветой Туктамышевой мы прекрасно бы выступили на паркете. У нас, кстати, есть идея сделать проект, в котором фигуристы будут выступать на паркете», — сказал танцор.

Марина Каташинская также назвала фигуриста, который был бы интересен ей в качестве партнера в танцах. Она считает, что попробовать себя в этом амплуа мог бы Марк Кондратюк.

«Я бы встала в пару с Марком Кондратюком — думаю, что мы хорошо бы смотрелись в танце», — сказала спортсменка.

Говоря о том, с кем из представителей других видов спорта было бы интересно танцевать, Каташинский упомянул теннисистку, бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову. Марина Каташинская, в свою очередь, выразила желание оказаться на паркете с кем-то из хоккеистов ЦСКА.

Ранее был назван единственный вид спорта, в котором никогда не запрещали флаг России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий