В сборной Сенегала открестились от матча с Россией

Глава пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне отреагировал на информацию о проведении товарищеского матча со сборной России. Его слова передает Sport24.

«Мы ничего не знаем о том, что наша главная сборная может сыграть товарищеский матч с Россией в следующем году. Не понимаем, откуда берутся данные новости, но мы не можем подтвердить данную информацию.

На данный момент есть только такая информация: сегодня сборные России и Сенегала U-17 сыграют в Анталье товарищеский матч. Информации по матчу со взрослой сборной России у нас нет», — сказал Тиуне.

Сборная Сенегала занимает 20-е место в рейтинге ФИФА.

23 октября «Матч ТВ» сообщил, что пять сборных готовы сыграть с Россией. Это Танзания, Занзибар, Сейшельские острова, Судан и Сенегал.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2023 года национальная команда провела пять товарищеских встреч.

Ранее Александр Мостовой выступил против матча России с Занзибаром.