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«Уровень очень-очень низкий»: экс-игрок «Спартака» назвал слабыми российских судей

Экс-игрок «Спартака» Кечинов против назначения судей из Катара на матчи РПЛ

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что не поддерживает инициативу Российского футбольного союза (РФС) по внедрению судей из Катара и Саудовской Аравии в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По его мнению, работать на матчах чемпионата России должны арбитры с российским паспортом.

«Я не сторонник подобного подхода, я за то, чтобы работать с нашими, российскими судьями, воспитывать их. Пока их уровень очень-очень низкий. Мы постоянно видим эти ошибки, постоянно слушаем претензии от клубов, с этим VAR до сих пор непонятно — кто смотрит, где смотрит. Мы в трансляции видим одни картинки нарушений, а люди на VAR видят совсем другие, совсем ситуация непонятная», — заявил Кечинов.

Информацию о том, что судьи из Катара и Саудовской Аравии будут работать на матчах РПЛ, сообщил председатель судейского корпуса РФС Павел Каманцев. По его словам, до конца 2023 года несколько арбитров из Ближнего Востока смогут отработать встречи РПЛ.

Ранее Валерий Кечинов назвал интересной идею включить в РПЛ белорусские клубы.

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