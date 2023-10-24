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Чемпион мира назвал Косторную «сексуальной» в программе под «50 оттенков серого»

Танцор Каташинский назвал Косторную и Куницу сексуальными и привлекательными

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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпион мира, Европы и России по спортивным танцам Артемий Каташинский в интервью «Газете.Ru» оценил образы Алены Косторной и Георгия Куницы в их короткой программе под саундтрек к фильму «50 оттенков серого». Он признался, что вместе со своей сестрой и партнершей по танцам Мариной Каташинской получил удовольствие от выступления фигуристов.

«Это очень смело: не каждая пара решится выйти на лед или паркет и выступить под этот саундтрек. Показать страсть так, чтобы зрители поверили и погрузились в эту историю, — это высший пилотаж. Ребятам все удалось — они сами по себе очень фактурные, достаточно привлекательные и сексуальные в выбранных образах. Мы получили колоссальное удовольствие от просмотра», — сказал Каташинский.

Косторная и Куница дебютировали на официальных соревнованиях в парном катании на этапе Гран-при России в Омске. В итоговой таблице пара заняла четвертое место. Победителями соревнований стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

После выступления Косторная обвинила судей в несправедливо заниженных оценках за короткую программу.

Ранее в Госдуме назвали слабостью слова Косторной о судействе.

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