«Не оброс мясом, хлюпенький»: легенда ЦСКА объяснил тяжелую травму Мухина

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что армейскому клубу будет не хватать полузащитника Максима Мухина, который получил тяжелую травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

У 21-летнего хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена, в ближайшее время спортсмен будет прооперирован в одной из немецких клиник.

«Конечно, это большая потеря, надо было поберечь немножко парня. Ему 21 год всего, у него не готов костно-мышечный аппарат абсолютно, психология тоже не готова. Его бросают в бой как под танк, можно сказать. Он хороший парень, интересный, но еще не готов к борьбе, не оброс мясом и мышцами хорошими, хлюпенький, поэтому и получил травму. Когда ребят в таком возрасте бросают в пекло, они всегда получают травму. Надо было немножко поберечь его, во втором тайме выпускать, под уставшего соперника. Очень жалко Максима, хороший парень, перспективный, с хорошей головой, с хорошим ударом. Это большая потеря для ЦСКА», — заявил Пономарев.

Матч «Рубин» — ЦСКА прошел 21 октября и завершился нулевой ничьей.

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