В Москве прошла церемония прощания с Анфисой Резцовой

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным гонкам Анфисой Резцовой, сообщает ТАСС.

На церемонии присутствовали глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, титулованные биатлонисты Сергей Чепиков, Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева, а также родственники Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Прославленная биатлонистка и лыжница была экстренно госпитализирована 15 октября, о чем сообщил ее бывший супруг и тренер Леонид. Ранее ее госпитализировали из-за сердечного приступа и обморока. По информации Telegram-канала Mash, Резцова могла скончаться из-за злоупотребления алкоголем и депрессии на фоне развода.

Резцова выступала с 1985 по 2000 год. В 1988 году она стала олимпийской чемпионкой в лыжной эстафете. В 1992 году россиянка выиграла биатлонный спринт на Олимпиаде, а через два года завоевала первое место в биатлонной эстафете на Играх в Лиллехаммере. Кроме того, Анфиса Резцова является трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

Ранее сообщалось, что Резцова могла умереть из-за злоупотребления алкоголем.