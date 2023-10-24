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Кузнецов: как только Овечкин забьет один гол, тогда наступит буря

Форвард «Вашингтона» Кузнецов: как только Овечкин забьет, наступит буря

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Michael Miller/Wikimedia

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о том, что его звездному одноклубнику пока не удалось забросить на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Кузнецова передает журналист Люк Фокс на своей странице в соцсети Х.

«Как только он забьет один гол, тогда наступит буря, верно?» — сказал Евгений Кузнецов.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин принял участие в четырех матчах команды, в которых он сделал две результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки, который является лучшим снайпером в истории лиги, забросив 894 шайбы. У Овечкина в активе 822 шайбы. В прошлом сезоне Александр забросил 42 шайбы и сделал 33 результативные передачи в 73 матчах.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоится 25 октября. Стартовое вбрасывание запланировано на 1:00 по московскому времени.

Ранее звезда НХЛ оценил стабильность Овечкина.

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Хоккей. НХЛ
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