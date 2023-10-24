Экс-игрок «Зенита» считает, что из «Крыльев Советов» разбегутся футболисты

Экс-защитник петербургского «Зенита» Константин Лепехин назвал успехи «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» в Российской премьер-лиге (РПЛ) временным явлением, передает Legalbet.

«Не знаю, как долго «Краснодар» будет вверху. Что касается «Крыльев», как бы это грустно не звучало, чем лучше они играют, тем быстрее игроки разбегутся», — сказал Лепехин.

В турнирной таблице чемпионата России на первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 28 баллов. Самарские «Крылья Советов» располагаются на третьем месте, имея в активе 21 балл. Второе место занимает «Зенит», набрав 23 очка.

В прошлом туре «Зенит» обыграл «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В начале второй половины игры счет открыл Вендел. За девять минут до финального свистка бразилец оформил дубль. В компенсированное время Андрей Мостовой довел счет до разгромного, но в последней атаке Роман Ежов отыграл один мяч.

«Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой». За «быков» отличились Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. В составе «Балтики» мячи забили Максим Кузьмин и Анхело Энрикес.

Ранее «Зенит» сместил «Крылья Советов» со второго места РПЛ.