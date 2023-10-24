Мостовой о возможной игре России с Занзибаром: осталось еще Мозамбик позвать

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой высказался против возможного проведения товарищеского матча против Занзибара, передает РИА Новости.

«Понятно, что выбора сейчас особо нет, но Занзибар, Кения. Осталось еще Мадагаскар или Мозамбик позвать. Лучше один раз сыграть с Камеруном, чем десять раз с Занзибаром», — сказал Мостовой.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89-й минуте.

Последний официальный матч россияне сыграли осенью 2021 года. Тогда Россия уступила Хорватии (0:1).

Ранее бывший футболист в трех словах объяснил, как надо относиться к сборной России.