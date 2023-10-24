Экс-игрок сборной СССР считает, что после Занзибара Россия может сыграть с Чадом и Гвинеей

Бывший футболист сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили заявил, что в условиях изоляции сборная России должна играть с любыми соперниками, передает РИА Новости.

«Сейчас мы не должны зацикливаться, откуда будут соперники: Занзибар, Гвинея, Чад и так далее. Те, кто говорят, что эти команды недостойны сборной России, ошибаются», — сказал Кавазашвили.

23 октября «Спорт-Экспресс» сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча.

Встреча может пройти в 2024 году в России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89-й минуте.

Ранее в РФС назвали приятным сюрпризом поддержку от ФИФА.