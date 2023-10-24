Александр Емельяненко планирует создать собственный промоушен

Никита Бурчак, менеджер известного бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, заявил, что спортсмен думает над созданием собственного промоушена, передает «Матч ТВ».

«В реабилитации Александра мы видим много позитивных моментов. В какой‑то степени приходится даже сдерживать его. У Александра очень много идей, вплоть до создания собственного промоушена», — сказал Бурчак.

В реабилитационном центре Ингушетии боец находится с начала июня. В 2022 году Емельяненко уже проходил курс лечения от алкоголизма, он лег в одну из клиник в Екатеринбурге, о чем 31 мая сообщил менеджер бойца Никита Бурчак, заявивший, что в состоянии, в котором оказался боец, никто не проводит тренировки, поскольку это риск для здоровья.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

Ранее сообщалось, что Емельяненко заканчивает курс лечения от алкоголизма.