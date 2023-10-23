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Юрист рассказал, с какими клубами может подписывать контракт сбежавший из «Шахтера» Роспутько

Юрист Федореев заявил, что Роспутько может играть в любом клубе России

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ФК «Шахтер»

Спортивный юрист Валерий Федореев в комментарии «Газете.Ru» оценил шансы экс-футболиста донецкого «Шахтера» Александра Роспутько заиграть в России. Он заметил, что с юридической точки зрения ничто не должно этому помешать, поскольку сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

«Украинский клуб расторг с ним контракт в одностороннем порядке, и он является свободным агентом. Соответственно, он может подписывать контракт с любым российским клубом. Насколько я помню, УЕФА не устанавливал ограничений на переход футболистов в российские клубы. «Шахтер» от него отказался и предоставил ему право самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу. Соответственно, российский клуб при подписании не будет обязан ничего выплачивать его бывшему клубу, никаких отступных», — констатировал Федореев.

13 октября стало известно, что Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, что он находится в России, а отец футболиста сообщил, что Роспутько намерен получить российское гражданство. В понедельник, 23 октября, «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

Ранее первый тренер Роспутько рассказал о патриотических чувствах футболиста.

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