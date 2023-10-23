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Стадион «Спартака» будет переименован

Стадион «Спартака» может получить название «Лукойл Арена»

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о переименовании домашнего стадиона клуба, который сейчас носит имя «Открытие Банк-Арена». Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый контакт. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Есть ли другие варианты? Давайте дождемся», — сказал Зеленов.

Название «Открытие Банк Арена» было присвоено стадиону «Спартака» 19 февраля 2013 года. Контракт на название было подписан до 2018 года. Потом он был пролонгирован до 2023 года.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 2:0. В первом тайме гол в ворота «Пари НН» забил Данил Пруцев. Он отличился на 41-й минуте. Во втором тайме Кристофер Мартинс установил окончательный счет матча. Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля под занавес матча.

В следующем матче подопечные Абаскаля встретятся с воронежским «Факелом». Матч пройдет 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее Леонид Федун оценил работу Абаскаля в «Спартаке».

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