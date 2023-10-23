Карацев поднялся на 13 строчек в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Российский теннисист Аслан Карацев поднялся сразу на 13 строчек. Теперь он занимает 37-е место.

На первом месте располагается серб Новак Джокович, на втором месте располагается Карлос Алькарас из Испании, россиянин Даниил Медведев замыкает тройку сильнейших.

Андрей Рублев остался на пятой строчке, Карен Хачанов опустился с 15-го на 16-е место, Роман Сафиуллин потерял одно место в рейтинге. Теперь он занимает 43-е место.

22 октября Карацев проиграл представителю США Бену Шелтону в финале мужского одиночного турнира в Токио (Япония) со счетом 5:7, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. Карацев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт.

На пути к финалу россиянин обыграл американца Фрэнсиса Тиафо, китайца Чжана Чжичжэня, австралийца Алекса де Минора и представителя Японии Синтаро Мочизуки.

Ранее Рублев высказался о болельщиках на US Open.