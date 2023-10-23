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Чемпион мира 2022 года заявил, что запрещенное вещество попало в его организм случайно

Футболист сборной Аргентины Гомес подтвердил свою дисквалификацию за допинг

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Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полузащитник «Монцы» и национальной команды Аргентины Алехандро Гомес на своей странице в социальных сетях высказался о своей двухлетней дисквалификации.

«Я никогда не полагался на запретную практику. Вероятное нарушение связано с наличием в моем организме тербуталина, который я случайно проглотил вместе с ложкой сиропа от кашля для моего сына, чтобы облегчить кашель. Тербуталин разрешен профессиональным спортсменам и никоим образом не улучшает результативность», — написал Гомес.

20 октября сообщалось, что Гомес сдавал допинг-тест в ноябре 2022 года, за несколько дней до начала чемпионата мира в Катаре, победителем которого стала сборная Аргентины. Эта допинг-проба дала положительный результат. Сам Гомес заявил, что он принял детский сироп от кашля без согласования с клубными врачами. На тот момент игрок защищал цвета испанской «Севильи». Сообщается, что Гомес и клуб знают о допинговом деле уже несколько месяцев. Они получили уведомление от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее РУСАДА уведомило WADA о несогласии с лишением статуса соответствия.

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