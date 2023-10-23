Канадец отказался от миллионного контракта в КХЛ и уехал играть за €100 тыс. в Германию

Чемпион мира по хоккею 2015 года в составе сборной Канады Тайлер Эннис отказался от перехода в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, в услугах Энниса были заинтересованы «Салават Юлаев», «Ак Барс», минское «Динамо» и ярославский «Локомотив». Канадцу предлагали €1 млн за сезон, но тот принял решение перейти в немецкий клуб «Адлер Мангейм», согласившись на зарплату в €100 тыс. за сезон.

«Салават Юлаев» интересовался Эннисом и в прошлом году, но Тайлер сделал выбор в пользу швейцарского «Берна». Отмечается, что хоккеист не хочет играть в КХЛ из-за опасений по поводу международной обстановки. Его не пускает семья.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Эннис играл за «Баффало Сэйбрз», «Миннесоту Уайлд», »Торонто Мэйпл Ливс», «Оттаву Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее словацкий хоккеист отметил наличие талантливой молодежи в «Северстали».