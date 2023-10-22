Иностранный журналист рассказал об отношении к Головину во Франции

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер рассказал, что во Франции считают футболиста «Монако» Александра Головина великим игроком, передает «Спорт-Экспресс».

«Во Франции Головина считают великим игроком. Но ему, как и его клубу, не хватает постоянства. В прошлом сезоне Александр уже был очень хорош, но потом совсем затух. Сейчас его задача — держать уровень весь сезон», — сказал Леклер.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом туре чемпионата Франции Головин отметился дублем.

Встреча между «Монако» и «Метцем» завершилась со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил россиянин Александр Головин. Первый гол хавбек забил ударом из-за штрафной, а второй мяч Головин забил точным ударом со штрафного.

Ранее Головин обошел Мбаппе в списке лучших бомбардиров «Монако».