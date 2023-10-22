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Российский футболист «Зенита» мечтает о Европе

Футболист «Зенита» Мостовой признался, что мечтает о Европе

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Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что хочет уехать в Европу, передает «Чемпионат».

«О Европе мечтаю. Есть пункты в контракте, по которым я могу уехать. Конечно, хочу уехать. Такой пункт: покажешь хороший футбол — поедешь», — сказал Мостовой.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка России.

В прошлом туре «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов». В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В начале второй половины игры счет открыл Вендел. За девять минут до финального свистка бразилец оформил дубль. В компенсированное время Андрей Мостовой довел счет до разгромного, но в последней атаке Роман Ежов отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 23 очка.

Ранее Дмитрий Булыкин предложил проведение международного турнира в отсутствие еврокубков.

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