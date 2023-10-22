Стало известно состояние получившего травму Промеса

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» заявил, что о состоянии здоровья нидерландского форварда Квинси Промеса можно будет сказать подробнее 23 октября, когда тот пройдет углубленное медицинское обследование. Его слова приводит «Газета.Ru».

Промес был заменен после первого тайма из-за травмы бедра

«Квинси попросил в перерыве замену, что-то не так с мышцами, он чувствовал боль в бедре. Это ограничивало его функционал на поле, он не мог делать спринты. Завтрашнее медицинское обследование даст более подробную картину о его состоянии», — заявил Абаскаль.

Встреча «Спартак» — «Пари НН» завершилась со счетом 2:0. В первом тайме гол в ворота «Пари НН» забил Данил Пруцев. Он отличился на 41минуте. Во втором тайме зрители Кристофер Мартинс установил окончательный счет матча. Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля под занавес матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее тренер «Пари НН» Сергей Юран обвинил российских судей в двойных стандартах.