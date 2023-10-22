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Российский теннисист уступил в финале турнира в Токио

Россиянин Карацев проиграл американцу в финале теннисного турнира в Токио

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Andrew Medichini/AP

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю США Бену Шелтону в финале мужского одиночного турнира в Токио (Япония) со счетом 5:7, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. Карацев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт.

На пути к финалу россиянин обыграл американца Фрэнсиса Тиафо, китайца Чжана Чжичжэня, австралийца Алекса де Минора и представителя Японии Синтаро Мочизуки.

В сентябре Карацев дошел до полуфинала турнира в Китае, где уступил японцу Нисиоке, а в сентябре проиграл Шелтону в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Карацев занимает 50-е место, набрав 933 очка. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 805 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7 355очков). Шелтон располагается на 19-й позиции.

Ранее российская теннисистка в паре с немкой стала победителем турнира в Китае.

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