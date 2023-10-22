Российская гимнастка показала попу в розовом бикини

Чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова в своих социальных сетях опубликовала фотографию в розовом бикини с отдыха на Мальдивах.

«Жена счастлива», — подписала фото Леванова.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. С 2017 года входит в состав сборной команды России. Тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой. С 2018 года Леванова встречается с фигуристом Максимом Ковтуном. В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года пара расписалась и сыграла свадьбу. Максим Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе два серебра командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы в одиночном катании.В 2019 году он стал вторым на Универсиаде.

Сейчас Ковтун и Леванова проводят медовый месяц на Мальдивах.

Ранее украинская легкоатлетка снялась в фотосессии, оголив грудь.