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Экс-футболист ЦСКА потерял сознание после матча

Полузащитник «Торино» Влашич потерял сознание после матча чемпионата Италии

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Andrea Bressanutti/Global Look Press

Хорватский футболист «Торино» Никола Влашич потерял сознание после матча с миланским «Интером» в девятом туре чемпионата Италии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине завершилась победой гостей со счетом 3:0. После свистка хорват упал на землю. К нему прибежали врачи «Торино» и в течение нескольких минут оказывали ему помощь. Затем игрок поднялся и самостоятельно покинул поле.

В текущем сезоне 26-летний Влашич провел девять матчей за «Торино» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Туринский клуб после девяти туров набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В ближайшем туре Серии А команда сыграет на выезде с «Лечче» (29 октября).

Никола Влашич выступал за московский ЦСКА с 2018 по 2021 год. Он провел за армейцев 108 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 21 результативную передачу.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что у команды куча проблем.

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Футбол. Чемпионат Италии
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