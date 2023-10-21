Футболиста «Факела» с украинским паспортом отстранили от тренировок с командой

Защитник «Факела» Игорь Калинин отстранен от тренировок с первой командой из-за отказа выйти на замену во втором тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Об этом сообщается на сайте воронежского футбольного клуба.

«Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранен от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба», — сказано в сообщении.

Калинин на профессиональном уровне выступал за украинские «Ильичевец», «Зарю» и «Звезду». Играл в украинских сборных до 18 и до 19 лет. В 2017 году он подписал контракт с «Волгарем» из Астрахани.

В 2021 году Калинин перешел из московского «Динамо» в «Ростов». С 2022 года он на правах аренды выступает за воронежский «Факел».

В текущем сезоне РПЛ Калинин принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями. Матч против «Оренбурга» завершился победой «Факела» со счетом 2:1. Голами отметились Альшин и Моцпан.

Ранее сообщалось, что футболиста «Спартака» отстранили от тренировок с командой.