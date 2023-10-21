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Глава регби России назвал свой вид спорта пасынком

Глава регби России Артемьев назвал свой вид спорта пасынком

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Глава Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев после матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и «Русскими Барбарианс» заявил, что регби является одним из наименее богаты видов спорта. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Сегодня ребята играли за ноль. Мы могли их простимулировать, и, скорее всего, они бы выиграли матч, но мы решили показать Самаре, показать стране, как наши регбисты играют друг за друга. Регби дешевле, чем футбол, в 13 раз. Хоккея — в восемь раз. Наши лучшие игроки в чемпионате России получают в месяц 150 тысяч рублей в месяц, и никто из них не плачет, хотя игра регби — очень тяжелая, и травмы случаются регулярно. Сравнивая с другими видами спорта, где есть очень много пиара и поддержки государста, регби — пасынок. Но это абсолютно честная игра, где нет места черным маклерам, взяткам, судей максимально уважают, и где все по-настоящему», — заявил Артемьев.

Игра между сборной России и «Русскими Барбарианс» прошла 21 октября в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и завершилась победой «Барбарианс» со счетом 25:21.

«Русские Барбарианс» — сборная иностранных игроков, выступающих в чемпионате России.

Ранее Игорь Артемьев заявил, что регби в России успешнее футбола.

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