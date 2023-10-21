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«У нас успехов больше»: глава регби России провел параллель с футболом

Глава ФРР Артемьев заявил, что регби в России успешнее футбола

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Глава Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев после матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и «Русскими Барбарианс» заявил, что регби успешнее футбола. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Если сравнить нас с футболистами, не в смысле игры, а в смысле достижений, то мы являемся обладателями двух Кубков европейских чемпионов. Не Кубки УЕФА, вторые (по статусу в футболе, — прим. «Газеты.Ru»), а первые. Регби — самый успешный командный вид спорта в России, если оценивать достижения в Европе. В мире — пожалуй, нет. Я очень уважаю победы российских гандболистов, волейболистов, хоккеистов — они выше нас по праву. Но по европейским достижениям мы в лидерах. Перед санкциями мы были на 22-м месте в мировом рейтинге. При всем уважении к футболистам, у нас успехов было больше», — заявил Артемьев.

Игра между сборной России и «Русскими Барбарианс» прошла 21 октября в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и завершилась победой «Барбарианс» со счетом 25:21.

«Русские Барбарианс» — сборная иностранных игроков, выступающих в чемпионате России.

Ранее главный тренер сборной России по регби Александр Первухин назвал примерные сроки возвращения на мировую арену.

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