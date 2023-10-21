Боец UFC Чимаев рассказал, что ему диагностировали рак

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев в интервью Full Send Podcast заявил, что в 2021 году объявил о завершении карьеры из-за того, что врач поставил ему неправильный диагноз.

«Однажды врач подошел ко мне и сказал: «У тебя рак». Именно поэтому я объявил об уходе из спорта. Я не знал, что сказать семье. Потом мы провели еще одно обследование, и врач сказал, что рака нет. Но я не переставал кашлять кровью. Если тебе что-то говорит врач, это в любом случае остается в твоей голове», — заявил Чимаев.

Хамзат Чимаев выступает в UFC в средней и полусредней весовых категориях. Он дебютировал в промоушене 15 июля 2020 года в бою против Джона Филлипса на турнире UFC on ESPN 13, выиграв сабмишном. Следующий бой провел через десять дней против Риса Макки на турнире UFC on ESPN 14, где также выиграл нокаутом.

В ночь на 11 сентября 2022 года Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Хамзат одержал победу над американцем в первом раунде, выполнив болевой прием.

Сегодня, 21 октября, Чимаев проведет поединок с Камару Усманом.

Ранее Усман впервые высказался о предстоящем поединке с Чимаевым.