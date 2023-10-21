В Минспорта Белоруссии заявили, что почти все спортсмены страны должны отслужить в армии

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук в рамках форума »Россия - спортивная держава» заявил, что почти все спортсмены страны должны отслужить в армии. Его слова передает ТАСС.

«Если у нас раньше огромная категория спортсменов имела возможность освобождения от службы в армии, то сегодня в стране у нас этого нет. Сегодня практически все обязаны проходить службу. Я сам человек военный - был вариант резерва, но даже его мы не рассматриваем как альтернативу», — скалал Ковальчук.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе обвинила губернаторов в проблемах российского спорта.